Утро в Минске началось с масштабной блокады дорог
- 1.09.2020, 8:29
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Пробки были на улицах Маяковского, Горецкого, Есенина, Долгобродской, Кальварийской.
Утро в Минске началось с масштабной блокады дорог в ключевых точках города. В акции участвовали как водители, так и пешеходы, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Автомобилисты заранее договорились о блокировке движения на важных перекрестках. Жители некоторых микрорайонов города поддержали акцию, становясь на пешеходных переходах в цепочки.
Пробки были на улицах Маяковского, Горецкого, Есенина, Долгобродской, Кальварийской.
Напомним, что 1 сентября в стране объявлена Всебелорусская забастовка.