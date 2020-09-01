Забастовка на БелАЗе: завод стоит с самого утра 9 1.09.2020, 9:22

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Архивное фото tut.by

Рабочие 1 сентября не вышли на работу.

Гигант белорусской промышленности жодинский БелАЗ присоединился к Всебелорусской забастовке 1 сентября, сообщает телеграм-канал «Беларусь бастует».

«БелАЗ. Забастовка. Несколько цехов стоят с самого утра. Рабочие не вышли на работу», - пишет телеграм-канал.

Сегодня, 1 сентября, начинается самая крупная и массовая забастовка в истории Беларуси.

С планом действий на 1 сентября можно ознакомится тут.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Всебелорусской забастовки и протестных событий в нашей стране.

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