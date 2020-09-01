Забастовка на БелАЗе: завод стоит с самого утра

Забастовка на БелАЗе: завод стоит с самого утра9
- 1.09.2020, 9:22
- 22,933
Рабочие 1 сентября не вышли на работу.
Гигант белорусской промышленности жодинский БелАЗ присоединился к Всебелорусской забастовке 1 сентября, сообщает телеграм-канал «Беларусь бастует».
«БелАЗ. Забастовка. Несколько цехов стоят с самого утра. Рабочие не вышли на работу», - пишет телеграм-канал.
Сегодня, 1 сентября, начинается самая крупная и массовая забастовка в истории Беларуси.
С планом действий на 1 сентября можно ознакомится тут.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Всебелорусской забастовки и протестных событий в нашей стране.