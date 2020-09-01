Зампред Белорусской федерации баскетбола: У всех ощущение надвигающихся перемен 1.09.2020, 10:55

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Егор Мещеряков рассказал, почему поддержал протесты.

Экс-баскетболист сборной Беларуси Егор Мещеряков, который с семьей был на воскресном марше, рассказал «Трибуне» о своей гражданской позиции.

– Более 300 спортсменов подписали письмо. Почему?

– Здесь все очень просто. Все адекватные люди, которые десятилетиями играли за страну, когда на груди было написано Беларусь, мы всегда чувствовали, что играет не за свое имя, а за нашу страну. В такой ситуации ты просто не можешь молчать, ты занимаешь конкретную гражданскую позицию.

Хотя я знаю, что многим сложно эту позицию занять. У многих присутствует страх в глазах, но страх – это иллюзия. Нас делают не зарплаты, не материальные вещи, нас, как личностей, формируют наши поступки.

Я горжусь теми, кто подписал письмо. Я не осуждаю тех, кто не подписал. Но я вижу, что наша нация начинает созревать и понимать, что происходит.

– Некоторые спортсмены, подписавшие письмо, ощущают давления от функционеров. Вы почувствовали?

– Пока никакого давления не было. Надеюсь, и не будет. Если будет… Это моя гражданская позиция. Есть базовые вещи, базовые свободы, которые прописаны в конституции. У нас должно быть верховенство закона. Заметьте, после многотысячных маршей по Беларуси, люди оставляют после себя город лучше, чем он был, практически.

Мне кажется, мы начали чувствовать какую-то солидарность, гордость за нацию, за то, как народ сплотился после событий после выборов. Мы видим марши солидарности женщин с цветами, видим семьи, многотысячные митинги. Это не может не радовать.

У всех белорусов, у которых балiць сэрца за краiну, у всех ощущение праздника, ощущение надвигающихся перемен.

– Многотысячные толпы выходят на площади, на улицы. Когда происходят задержания… Как такое может быть в демократичной стране? Зачем вот эти избиения?

– Это не укладывается в голове нормального человека. Думаю, что те, кто это делал, они много раз об этом пожалели. Это не поведение человека в 21 веке. Протесты все мирные. Это не входит ни в какие рамки.

Поэтому мы и должны продолжать эти мирные протесты, чтобы наконец-то весь мир увидел, какие мирные, адекватные, хорошие и культурные белорусы, которые просят быть услышанными, чтобы их свобода слова не попиралось.

– Что нужно сделать, чтобы вся нация объединилась?

– Хочется верить, что события августа 2020 года послужат таким толчком к тому, чтобы нация, наконец, объединилась. Хочу сказать, что не надо делить на бело-красно-белых и на красно-зеленых. У нас моногамное адекватное общество. Не даром все любят сюда приезжать.

У нас прекрасный имидж народа, который очень свободолюбив, культурен. Надеюсь, что эти события нас только закалят и все поменяется к лучшему.

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