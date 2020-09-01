На Белорусском металлургическом заводе не работает одна из трех печей 3 1.09.2020, 13:28

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Обрушилась труба, обеспечивающая отвод газа.

В ночь с 30 на 31 августа на Белорусском металлургическом заводе остановилась работа сталеплавильной печи №2. Обрушилась труба, обеспечивающая отвод газа. Эту информацию Еврорадио подтвердили в пресс-службе предприятия.

Заместитель генерального директора по металлургическому производству Виктор Старков рассказал, что через пять дней планируется снова запустить печь:

"Печь №2 изначально была запланирована на капитальный ремонт в сентябре. Как раз планировали менять газоход. Но в связи с тем, что вчера он сломался, мы разделили этот капитальный ремонт на две части. В течение пяти суток мы планируем запустить печь №2 и устранить некоторые замечания с газоходом. Одна секция его уже поступила, планируем ее вскоре поставить. А остальное отремонтируем. Вторую часть ремонта, 15 суток, будем уже проводить в октябре".

Вчера заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров в интервью "Главному эфиру" оценил потери от двухчасовой забастовки на Белорусском металлургическом заводе в 1,5 млн рублей. 17 августа на БМЗ была остановлена работа всех печей. "Это большие деньги", - сказал Назаров о той забастовке.

По его мнению, загрузку печей остановили "внешние силы", которые "прорвались на наш завод".