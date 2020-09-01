Лукашенко заявил, что митрополит Тадеуш Кондрусевич находится в списке невъездных

Лукашенко заявил, что митрополит Тадеуш Кондрусевич находится в списке невъездных34
- 1.09.2020, 13:45
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Диктатор начал давление на Католическую церковь в Беларуси.
Главу Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларусь Тадеуша Кондрусевича накануне не пустили в Беларусь, журналисты попросили Лукашенко прокомментировать эту ситуацию.
"Я не скажу, что у меня полная информация, она постоянно меняется. Мы сейчас внимательнейшим образом отслеживаем всех въезжающих-выезжающих", - сказал Лукашенко, слова которого приводит БелТА.
Лукашенко заявил, что Тадеуш Кондрусевич якобы выехал "для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь" и попал в список невъездных, который общий у Беларуси и России.
Напомним, что у митрополита Тадеуша Кондрусевича белорусское гражданство.