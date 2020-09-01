Андрюс Кубилюс: Судьба белорусской демократии решается на улицах страны 1 1.09.2020, 14:03

2,813

Андрюс Кубилюс

Изменения, происходящие в Беларуси, невозможно остановить.

Бывший премьер-министр Литвы и сопредседатель Парламентской ассамблеи Евронест Андрюс Кубилюс заявил, что судьба белорусской демократии решается на улицах страны, а победу демократии удастся защитить, сообщает корреспондент Chartr97.org из Вильнюса.

«Мой оптимизм проистекает не только из веры и восхищения новой гражданской белорусской нацией, но и из ясного понимания того, что изменения в Беларуси вызваны объективными историческими процессами. Изменения, происходящие в Беларуси, невозможно остановить. Любые попытки будут неудачными», — сказал литовский политик.

Кубилюс добавил, что задача Литвы — быть «эффективным юристом и лоббистом демократической Беларуси в Западном сообществе, где слишком мало понимания исторических процессов, происходящих на постсоветском пространстве».

Андрюс Кубилюс также раскритиковал слова Лукашенко о разработке новой Конституции. Экс-премьер Литвы напомнил, что это — уловки, призванные затянуть процесс демократических перемен. «Литва должна четко заявить о своей позиции, что такой план совершенно неприемлем. Сначала должны пройти новые прозрачные выборы, за которыми последует референдум с предложением вернуться к Конституции, действовавшей до 1994 года», — считает Кубилюс.

Политик также напомнил о том, что с 5 ноября Лукашенко станет либо простым бывшим президентом, либо узурпатором: ЕС не признал выборы в Беларуси, а нынешняя каденция Лукашенко истекает 5 ноября. «В любом случае, вести с ним диалог будет бессмысленно и даже незаконно», — добавил Кубилюс. Он отметил, что международное сообщество должно готовиться к последствиям в случае, если Лукашенко продолжит насильственно удерживать власть — к отзыву дипломатов и приостановке контрактов и соглашений.

«В соответствии со статьей 89 Конституции Беларуси в случае вакантности должности президента Премьер-министр страны временно занимает эту должность (до проведения новых выборов). После 5 ноября международному сообществу придется вести переговоры с премьер-министром Беларуси о том, как обеспечить проведение демократических и прозрачных новых президентских выборов в течение 70 дней», — сказал Кубилюс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».