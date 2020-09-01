США допустили введение санкций против России за вмешательство в дела Беларуси

США допустили введение санкций против России за вмешательство в дела Беларуси20
- 1.09.2020, 19:09
- 11,749
Вашингтон следит за развитием ситуации в нашей стране.
Вашингтон может ввести новые санкции против Москвы в случае открытого вмешательства России в дела Беларуси, пишет Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.
Отмечается, что США также допускают введение ограничений против семи белорусских чиновников в связи с фальсификацией президентских выборов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что создал по просьбе Лукашенко «резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси».
Запад расценивает это заявление как попытку вмешательства в дела Беларуси.