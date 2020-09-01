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США допустили введение санкций против России за вмешательство в дела Беларуси

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  • 1.09.2020, 19:09
  • 11,749
США допустили введение санкций против России за вмешательство в дела Беларуси

Вашингтон следит за развитием ситуации в нашей стране.

Вашингтон может ввести новые санкции против Москвы в случае открытого вмешательства России в дела Беларуси, пишет Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

Отмечается, что США также допускают введение ограничений против семи белорусских чиновников в связи с фальсификацией президентских выборов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что создал по просьбе Лукашенко «резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси».

Запад расценивает это заявление как попытку вмешательства в дела Беларуси.

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