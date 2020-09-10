закрыть
10 сентября 2020, четверг, 13:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава МОТ потребовал от белорусских властей освободить всех профсоюзных активистов

2
  • 10.09.2020, 11:56
  • 3,211
Глава МОТ потребовал от белорусских властей освободить всех профсоюзных активистов
Гай Райдер

Гай Райдер призвал уважать право на забастовку. 

Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер призвал Александра Лукашенко предотвратить нарушения прав человека и обеспечить полноценное уважение прав и свобод трудящихся во время волны протестов, охвативших страну в последние недели, сообщает сайт naviny.by со ссылкой на МОТ.

В адресованном Лукашенко письме Райдер настоятельно советует снять все обвинения и освободить профсоюзных активистов, которые были задержаны после участия в мирных протестах и забастовках.

Глава МОТ отметил, что «правительство несет ответственность за создание атмосферы, свободной от насилия, угроз или давления в отношении мирно протестующих рабочих», а также, что любые заявления о подобных фактах «должны быть быстро и независимо расследованы». «Я должен призвать вас сделать все, что в ваших силах, для предотвращения нарушений прав человека и обеспечения полноценного уважения прав и свобод трудящихся», — обратился он к Лукашенко.

Райдер выразил глубокую озабоченность в связи с поступающими сообщениями об арестах, задержаниях, заключении под стражу и жестоком обращении с лидерами рабочего движения. «Никто не должен быть лишен свободы или подвергнут уголовным санкциям только за факт организации или участия в мирной забастовке или протесте», — убежден он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы все видели страх тирана на МЗКТ
Мы все видели страх тирана на МЗКТ Игорь Олиневич
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся» Владимир Пугач