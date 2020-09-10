Рабочие Светлогорска поддержали солигорских шахтеров 2 10.09.2020, 12:25

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Юрий Корзун

На Заводе железобетонных конструкций требуют освободить лидеров рабочего движения и политзаключенных.

Рабочие Завода железобетонных конструкций поддержали Юрия Корзуна, а также арестованных лидеров рабочего движения и политзаключенных, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Напомним, что один из известных участников протестов и забастовки горняков в Солигорске Юрий Корзун начал бессрочный одиночный протест в шахте. Он сообщил руководству, что спускается вниз и отказывается подниматься на поверхность, после чего приковал себя наручниками на глубине 305 метров. Главное требование шахтера - прекращения насилия и отставка Лукашенко.

По призыву Стачкома солигорские шахтеры вышли на акцию в поддержку товарища.

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