Парижане вышли к посольству РФ в защиту суверенитета Беларуси 1 10.09.2020, 14:41

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Руки прочь от Беларуси.

В Париже прошел протест у здания посольства РФ. Граждане Беларуси, России, Украины и Франции высказали свою позицию по неприкосновенности суверенитета нашей страны. Об этом Charter97.org сообщили организаторы акции.

"Демократия в Беларуси — это дело самих белорусов. Решать должны мы вместе!" — заявила одна из организаторов протеста, белорусская активистка во Франции Алиса Сырокваш.

На протесте выступили онлайн Сергей Давидис —российский правозащитник, Константин Янкаускас —российский политический деятель, Чирикова Евгения — лидер "Движения в защиту Химкинского леса".

Участники митинга восхищались мирными протестами белорусов и призывали к солидарности с нашей страной.

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