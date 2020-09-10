Минчане выстраиваются в цепи солидарности по всему городу

Минчане выстраиваются в цепи солидарности по всему городу1
- 10.09.2020, 15:41
- 3,960
Протесты в столице набирают силу.
Сегодня - 33-й день белорусской революции. Протесты проходят по всей стране.
Минчане выходят сейчас на цепи солидарности по всему городу, сообщает Charter97.org.
Первыми выстроились жители улицы Тимирязева.
В промзоне Шабаны тоже проходит акция против насилия и фальсификаций.
В Уручье люди тоже встали в цепь солидарности.
Работники бизнес-центра «Градиент» на улице Ольшевского в Минске выстроились в цепь солидарности.