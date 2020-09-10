Минчане выстраиваются в цепи солидарности по всему городу 1 10.09.2020, 15:41

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Протесты в столице набирают силу.

Сегодня - 33-й день белорусской революции. Протесты проходят по всей стране.

Минчане выходят сейчас на цепи солидарности по всему городу, сообщает Charter97.org.

Первыми выстроились жители улицы Тимирязева.

В промзоне Шабаны тоже проходит акция против насилия и фальсификаций.

В Уручье люди тоже встали в цепь солидарности.

Работники бизнес-центра «Градиент» на улице Ольшевского в Минске выстроились в цепь солидарности.

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