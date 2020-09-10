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Эксперт: Легковые автомобили до конца года подорожают на 16%

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  • 10.09.2020, 17:49
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Эксперт: Легковые автомобили до конца года подорожают на 16%

Импортеры будут вынуждены поднимать цены на легковые автомобили, ввозимые в Беларусь.

Этот процесс уже стартовал. Об этом рассказал гендиректор БАА Александр Сидоревич в интервью агентству «Интерфакс».

По оценке эксперта, очередной виток девальвации национальной валюты привел к тому, что автодилеры соразмерно поднимают цены по мере распродажи складов и по факту поступления новых партий машин.

Сидоревич добавил, что стоимость автомобилей в последние месяцы повышается одновременно с ростом себестоимости со стороны заводов-изготовителей.

В структуре рынка продаж новых машин в Беларуси в августе 71% рынка приходится на автомобили, изготавливаемые в России. На технику, собранную в Беларуси, приходится 16,6% продаж, остальная часть ввозится из дальнего зарубежья.

«Основное формирование цен на автомобильном рынке происходит не в Беларуси. Автозаводы в РФ поднимают свои цены не менее чем на 6% ежегодно. По итогам же 2020 года автомобили российского производства подорожают более чем на 16%», — спрогнозировал руководитель БАА.

Ухудшают ситуацию с продажами действия банков, которые приостановили потребительское кредитование. В текущий момент сокращено и автокредитование юрлиц.

«Формально кредитные продукты для юридических лиц еще доступны, но фактически предоставление ресурсов сокращено до минимума», — комментирует Сидоревич.

В августе продажи новых автомобилей снизились на 10% к июлю и не превысили 4500 единиц. С начала сентября дилеры наблюдают низкую активность покупателей.

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