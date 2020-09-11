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«Лица обоих лейтенантов стали багровыми от стыда»

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  • 11.09.2020, 14:38
  • 15,074
«Лица обоих лейтенантов стали багровыми от стыда»

Случай в Минском метро.

Показательная история произошла в столичном метро на станции Молодежная.

Случай описывает пользователь Facebook с ником Alex Krasovski:

— Утро, ближе к 10. Станция метро Молодежная. В полупустой вагон метро входят два сотрудника органов внутренних дел, оба лейтенанты, и садятся напротив. С двух сторон от них сидят два студента и девушка с ребенком, лет трех. Все, кроме милиционеров, немедленно встают и пересаживаются на мою сторону.

Вопрос ребенка: "Мам, эти дяди били нашего папу?"

Мама отвечает: "Нет, но они ничем не отличаются от тех, что били"

Лица блюстителей порядка багровые от стыда. Вот оно разделение народа на две части, как и мечтал бывший президент, только не красно-зеленых и бело-красно-белых, а на упырей и людей."

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