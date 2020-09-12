закрыть
12 сентября 2020, суббота, 19:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную забастовку

11
  • 12.09.2020, 17:27
  • 13,225
Стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную забастовку
Иллюстрационное фото: interfax.by

Стачком «Беларуськалия» ответил на незаконное решение суда по иску предприятия.

Заявление стачкома предприятия опубликовал телеграм-канал «Баста»:

«В связи с решением Минского областного суда о признании забастовки, организованной Стачкомом ОАО "Беларуськалий" незаконной, мы, Стачечный комитет, заявляем:

- Другого решения не могло бы и быть в априори, так сейчас у власти и в судах - пособники хунты, преступники, решения у них уже заготовлены.

На убийства и насилие в отношении людей реакция работников нашего предприятия, как и народа всей страны была незамедлительная, мы объявили бессрочную стачку и выдвинули требования.

Стачком объявляет бессрочную стачку - отказ от работы по политическим мотивам».

Стачечный комитет продолжает свой протест, основываясь на следующем:

1.Международный пакт ООН "Об экономических, социальных и культурных правах". Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года, ратифицирован Республикой Беларусь.

2. Статья 8 Трудового Кодекса Республики Беларусь. Соотношение законодательства о труде и норм международного права.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос
Мы все видели страх тирана на МЗКТ
Мы все видели страх тирана на МЗКТ Игорь Олиневич