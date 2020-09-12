Стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную забастовку 11 12.09.2020, 17:27

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Иллюстрационное фото: interfax.by

Стачком «Беларуськалия» ответил на незаконное решение суда по иску предприятия.

Заявление стачкома предприятия опубликовал телеграм-канал «Баста»:

«В связи с решением Минского областного суда о признании забастовки, организованной Стачкомом ОАО "Беларуськалий" незаконной, мы, Стачечный комитет, заявляем:

- Другого решения не могло бы и быть в априори, так сейчас у власти и в судах - пособники хунты, преступники, решения у них уже заготовлены.

На убийства и насилие в отношении людей реакция работников нашего предприятия, как и народа всей страны была незамедлительная, мы объявили бессрочную стачку и выдвинули требования.

Стачком объявляет бессрочную стачку - отказ от работы по политическим мотивам».

Стачечный комитет продолжает свой протест, основываясь на следующем:

1.Международный пакт ООН "Об экономических, социальных и культурных правах". Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года, ратифицирован Республикой Беларусь.

2. Статья 8 Трудового Кодекса Республики Беларусь. Соотношение законодательства о труде и норм международного права.

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