Лукашенко троллят уже даже в детских журналах

Читательница сайта Сharter97.org обратила внимание на забавную историю в детском журнале «Ежик». В последнем выпуске журнала рассказывается история о «Таракане Таракановиче, который любил командовать и всех пугать». Отметим внешнее сходство «Таракана Таракановича» и Лукашенко. Также «жители полянки», где разворачиваются события рассказа, вывешивают транспорант «Таракан, уходи».
В конце «Таракана Таракановича» съедает воробей.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой
смартфон
или
компьютер,
подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал
«Хартия-97».
Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:
Название банка: Bank Millennium S.A. Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123 SWIFT: BIGBPLPW Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97” Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com