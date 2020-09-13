закрыть
13 сентября 2020, воскресенье, 14:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко троллят уже даже в детских журналах

9
  • 13.09.2020, 12:08
  • 12,368
Лукашенко троллят уже даже в детских журналах

Забавная история из журнала «Ежик».

Читательница сайта Сharter97.org обратила внимание на забавную историю в детском журнале «Ежик». В последнем выпуске журнала рассказывается история о «Таракане Таракановиче, который любил командовать и всех пугать». Отметим внешнее сходство «Таракана Таракановича» и Лукашенко. Также «жители полянки», где разворачиваются события рассказа, вывешивают транспорант «Таракан, уходи».

В конце «Таракана Таракановича» съедает воробей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос
Мы все видели страх тирана на МЗКТ
Мы все видели страх тирана на МЗКТ Игорь Олиневич