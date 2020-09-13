Лукашенко троллят уже даже в детских журналах 9 13.09.2020, 12:08

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Забавная история из журнала «Ежик».

Читательница сайта Сharter97.org обратила внимание на забавную историю в детском журнале «Ежик». В последнем выпуске журнала рассказывается история о «Таракане Таракановиче, который любил командовать и всех пугать». Отметим внешнее сходство «Таракана Таракановича» и Лукашенко. Также «жители полянки», где разворачиваются события рассказа, вывешивают транспорант «Таракан, уходи».

В конце «Таракана Таракановича» съедает воробей.

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