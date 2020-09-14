Как проходил Марш Героев в Бобруйске 14.09.2020, 12:14

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Участники акции громко скандировали «Мы гуляем».

В воскресенье, 13 сентября, в Бобруйске, как и во многих городах Беларуси прошел Марш Героев, пишет «Вечерний Бобруйск».

Марш начался на улице Минской. На перекрестке с ул. Советской соединилось сразу несколько колонн. Вчера, в отличие от других мирных шествий по выходным, в самом начале шествия сразу же появились силовики. Двое милиционеров шли в составе колонны в синих жилетах с надписью «Информационная группа». Один из них, с громкоговорителем, сообщал людям, что они нарушают Закон о проведении массовых мероприятий, и требовал разойтись, «иначе будет применена сила и спецсредства». Милиционеры активно снимали происходящее на камеры. Люди в ответ скандировали «Мы гуляем».

В сопровождении милиционеров люди дошли до улицы Октябрьской, повернули на нее, дошли до Интернациональной.

Когда колонна проходила стадион «Спартак», к ней присоединилось двое парней с большими букетами желтых хризантем. Они дарили цветы проходящим мимо девушкам.

В сопровождении нескольких автомобилей ГАИ, а также легковых служебных авто с силовиками, которые снимали все на камеру, колонна свернула с Интернациональной до Крылова и снова вернулась на Минскую, а оттуда направилась к "Белой церкви". Уже традиционно – с поддержкой автомобилистов и случайных прохожих на тротуарах и остановках.

В 17.40 стало известно как минимум об одном задержании.

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