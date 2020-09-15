«Ты не наш президент! Лежать»: Кибер-партизаны атаковали официальный сайт Лукашенко 10 15.09.2020, 20:01

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Хакеры-патриоты продолжают виртуальную борьбу с режимом Лукашенко.

Объединение хакеров и IT-разработчиков Беларуси в телеграм-канале «Кибер Партизаны» сообщило об атаке на официальный сайт Александра Лукашенко, написав «Ты не наш президент! Лежать».

Сегодня днем те же хакеры объявили о взломе сайтов госзакупок и товарной биржи. Они объяснили это местью за размещенное на государственном сайте объявление о закупке 200 бронежилетов. «Нечего броники в мирной стране закупать», — заявили «Кибер Партизаны».

Также сегодня были взломаны сайты Минского районного исполкома и Главного управления внутренних дел Мингорисполкома.

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