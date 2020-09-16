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Евродепутаты поддержали протестующих белорусов

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  • 16.09.2020, 7:48
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Евродепутаты поддержали протестующих белорусов
Фото: Julia Rose

Акция солидарности прошля у стен Европарламента.

В Брюсселе на площади Люксембург, перед зданием Европейского парламента прошла акция солидарности с Беларусью. Акция была организована белорусами Бельгии, сообщает корреспондент Charter97.org из Брюсселя.

Протестующие держали бело-красно-белые флаги и плакаты на английском и русском языках: «Свободу политзаключенным Беларуси», «Руки прочь от Беларуси», «У вас нет лидере сейчас. Все зависит от каждого из вас».

В акции приняли участие депутаты Европейского парламента: постоянный докладчик Европейского парламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс (Литва), Раса Юкнявичене (Литва), Виола фон Крамон-Таубадель (Германия), Анджей Галицкий, Рышард Чарнецкий (оба — Польша).

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