Над «Гродно Азот» горит аварийный факел 4 16.09.2020, 8:15

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Это означает остановку производства.

Над предприятием «Гродно Азот» горит аварийный факел, сообщает телеграм-канал nexta_live.

Читатели tut.by также заметили факел над одним из цехов «Гродно Азота». Сообщают, что таким образом сжигают излишки газа в связи с остановкой цеха — это обычная процедура при остановке производства.

Напомним, что вчера стало известно об остановке двух цехов «Гродно Азот» — «Карбамид 4» и «Аммиак 3». Если их не запустить в течение двух дней - будет остановлен весь завод.

16 сентября - день солидарности

Независимые телеграм-каналы призвали всех проявить солидарность с бастующими рабочими Беларуси и остановить работу 16 сентября:

— Мы видим, что больше всего власть боится забастовок. Боится остановки предприятий. Боится потерять контроль.

Но если они боятся - значит, мы на верном пути.