Долги предприятий-флагманов Беларуси идут на рекорд 16.09.2020, 8:51

Они уже превысили размер всей экономики страны.

Главные компании Беларуси продолжают накапливать огромные долги. В 2020 году этот процесс только ускорился, пишут banki24.by.

На 1 августа совокупные долги крупных и средних предприятий страны составили 148,4 млрд BYN. По январскому прогнозу Минэкономики ВВП Беларуси за год может составить 143,5 млрд BYN.

Таким образом, долги компаний-флагманов уже сейчас больше, чем размер экономики. С начала года суммарные долги увеличились на 11,7%. При этом за весь 2019 год рост составлял 7,4%, за 2018-й — 10,7%.

Среди долгов компаний много валютных кредитов и займов. Получается, что за счет девальвации рубля обязательства предприятий растут гораздо быстрее, чем раньше. В августе «зайчик» опять обесценился к корзине валют Нацбанка. Поэтому на 1 сентября скорее всего будет побит исторический рекорд по сумме задолженности. Статистика на эту дату появится в середине октября.

Суммарные долги — это сумма обязательств по кредитам и займам и кредиторки. Долги по кредитам и займам на 1 августа составили 90,1 млрд BYN (+15%), кредиторка — 58,3 млрд BYN (+7%). В территориальном разрезе больше всего задолжали организации Минска (41,7 млрд BYN).

С начала года обязательства столичных компаний выросли на 13,6%. В областях ситуация с долгами была следующей: Брестская — 9,3 млрд BYN, Витебская — 12,8 млрд BYN, Гомельская — 24,1 млрд BYN, Гродненская — 23,8 млрд BYN, Минская — 24 млрд BYN, Могилевская — 12,7 млрд BYN.

Относительно небольшие обязательства на Брестчине объясняются тем, что эту область меньше остальных затронула так называемая комплексная модернизация. В Брестской области суммарные долги с 1 января выросли на 9,8%, в Витебской — на 5,2%, в Гомельской — на 11%, в Гродненской — на 13,7%, в Минской — на 16,6%, в Могилевской — на 3,7%.

Почти половину обязательств страны на 1 сентября концентрировали предприятия промышленности (71,3 млрд BYN), в том числе горнодобывающей — 2,6 млрд BYN, обрабатывающей — 63,2 млрд BYN, энергетики — 5,2 млрд BYN. Суммарные долги промышленности с начала года увеличились на 9,6%.

Среди отраслей обрабатывающей промышленности по объему долга лидировали пищепром (11,6 млрд BYN), деревообработка и целлюлозники (9,8 млрд BYN), а также машиностроение (7,6 млрд BYN). За пределами промышленности существенные обязательства имели сельское хозяйство (15 млрд BYN), строительство (18,6 млрд BYN), торговля (17,4 млрд BYN).

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