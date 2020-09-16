«Итальянская забастовка» на «Беларуськалии» в цифрах 2 16.09.2020, 11:32

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Экономические последствия налицо.

Начиная с 19-го августа работники рудников 1-го и 2-го рудоуправлений "Беларуськалия", как сообщает Telegram-канал "Баста!", решили действовать по "итальянскому сценарию".

Что же из себя представляет "итальянская забастовка" или "итальянка", как называют её в народе? Это форма протеста, когда работа выполняется строго в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности, что сильно затормаживает производственный процесс. Давайте посмотрим на итоги работы 1-го рудоуправления в августе текущего года.

Готовая продукция (СОФ-1).

План - 270000 тонн. Фактический выпуск - 221303 тонны. Минус 48697 тонны.

Рудник 1-го рудоуправления.

План - 545000 тонн. Фактическая добыча - 468776 тонн. Минус 76224 тонны.

Березовский участок рудника 1-го рудоуправения.

План - 667600 тонн. Фактическая добыча - 538180 тонн. Минус 129420 тонн.

Итого за август месяц суммарный минус по руде составил 205644 тонны (16,96% от плана), по выпуску удобрений 48697 тонны (18,04%).

В итоге, многие инженерно-технические работники 1-го рудоуправления были лишены премии за август. План на следующие месяцы увеличен, что в любом случае скажется на горно-шахтном оборудовании. В любом случае, экономические последствия "итальянки" налицо".

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