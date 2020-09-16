Тадеуш Кондрусевич провел службу в 20 километрах от белорусской границы 1 16.09.2020, 11:59

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Лидер белорусских католиков уже которую неделю не может вернуться на родину.

Митрополит Минский и Могилевский Тадеуш Кондрусевич молился за Беларусь в небольшом городке Орля в Подляском регионе Польши, в 20 км от польско-белорусской границы. Лидер белорусских католиков уже которую неделю не может вернуться на родину, его паспорт аннулирован, передает «Еврорадио».

Большинство жителей гмины Орля принадлежат к белорусскому меньшинству в Польше и являются верующими православной церкви. Небольшая католическая община – в большинстве поляки. Специально к службе местные католики подготовили и чтение, и пение на белорусском языке.

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