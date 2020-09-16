Чистая прибыль организаций Беларуси упала почти втрое 2 16.09.2020, 12:28

3,118

Число убыточных организаций выросло на 27,5% по сравнению с прошлым годом.

За первые семь месяцев текущего года чистая прибыль организаций Беларуси составила 3 млрд рублей, сократившись на 63,9%.

Такие данные опубликовал Белстат, сообщает сайт «Белорусы и рынок».

Прибыль от реализации за тот же период выросла на 8,6% до 10,67 млрд рублей.

Выручк аза семь месяцев выросла на 2,7% до 139,68 млрд рублей. Себестоимость при этом увеличилась на 1,8% до 111,68 млрд рублей.

Рентабельность продаж по итогам семи месяцев составила 7,6%, что на 0,4 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число убыточных организаций по итогам семи месяцев составило 1 285, что на 27,5% больше, чем в прошлом году.

Задолженность организаций по кредитам и займам с начала года увеличилась на 15% до 90 млрд рублей, в том числе просроченная снизилась на 25,4% до 2,28 млрд рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».