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Крупнейший клиент «Беларуськалия» из Норвегии едет в Солигорск

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  • 16.09.2020, 12:52
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Крупнейший клиент «Беларуськалия» из Норвегии едет в Солигорск

Топ-менеджеры норвежской компании обеспокоены ситуацией с белорусскими работниками.

Топ-менеджеры норвежской компании Yara, которая является покупателем белорусских удобрений, 18 сентября посетят Солигорск для переговоров с руководством «Беларуськалия», пишет naviny.by.

Как сообщает Норвежская вещательная корпорация (NRK), Yara обеспокоена тем, что происходит на «Беларуськалии», где работники были задержаны и осуждены на 15 суток ареста за участие в акциях против официальных результатов президентских выборов. Во время поездки в Солигорск топ-менеджеры Yara планируют также встретиться с представителями профсоюзов для оценки ситуации на «Беларуськалии».

15 сентября норвежская компания Yara, которая считается крупнейшим в мире покупателем минеральных удобрений, распространила заявление, в котором выразила обеспокоенность ситуацией с правами человека в Беларуси.

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