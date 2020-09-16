Крупнейший клиент «Беларуськалия» из Норвегии едет в Солигорск

Крупнейший клиент «Беларуськалия» из Норвегии едет в Солигорск6
- 16.09.2020, 12:52
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Топ-менеджеры норвежской компании обеспокоены ситуацией с белорусскими работниками.
Топ-менеджеры норвежской компании Yara, которая является покупателем белорусских удобрений, 18 сентября посетят Солигорск для переговоров с руководством «Беларуськалия», пишет naviny.by.
Как сообщает Норвежская вещательная корпорация (NRK), Yara обеспокоена тем, что происходит на «Беларуськалии», где работники были задержаны и осуждены на 15 суток ареста за участие в акциях против официальных результатов президентских выборов. Во время поездки в Солигорск топ-менеджеры Yara планируют также встретиться с представителями профсоюзов для оценки ситуации на «Беларуськалии».
15 сентября норвежская компания Yara, которая считается крупнейшим в мире покупателем минеральных удобрений, распространила заявление, в котором выразила обеспокоенность ситуацией с правами человека в Беларуси.