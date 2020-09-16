Гражданское общество рождается во дворах 1 16.09.2020, 22:45

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В чем новизна и особенность белорусских протестов?

Профессор Андрей Вардомацкий представил результаты опроса фокус-групп, проведенного среди участников протестов в Беларуси. Главные выводы: люди перестали бояться, не требуют лидеров, готовы к самоорганизации и долгосрочной борьбе, пишет «Белсат».

Фундаментальные изменения в белорусском обществе

Андрей Вардомацкий – доктор социологических наук, кандидат философских наук, руководитель частной исследовательской лаборатории аксиометрических (ценностных) исследований «НОВАК», руководитель Белорусской аналитической мастерской.

Под руководством Вардомацкого был проведен опрос белорусов-участников протестов, которые начались в Беларуси после президентских выборов. Исследование фокус-групп велось при помощи волонтеров из числа самих протестующих.

Среди основных результатов профессор выделяет:

— «повышение болевого порога» белорусов (аресты на 15 суток уже не пугают людей);

— появление психологической потребности выходить на манифестации (чтобы набраться позитивных эмоций от встречи с единомышленниками и ощущения массовости и силы);

— отсутствие потребности в лидере (лидеры возникают спонтанно, ситуативно, а люди объединены одной идеей);

— «вулканический» процесс самоорганизации (люди объединяются подворьями, что создает фундамент для будущего местного самоуправления);

— готовность к многомесячным протестам.

По мнению профессора Вардомацкого, за последний месяц в белорусском обществе произошли фундаментальные изменения – оно становится более самоорганизованным, меньше верит в эффективность «жесткой руки» государства.

- Скажите, Андрей, что стало причиной протестного взрыва в Беларуси этим летом?

- Существует традиционный набор причин – это пандемия COVID-19, экономическая ситуация, фальсификации на выборах и насилие со стороны силовиков. Если взвешивать эти причины по значимости и мотивационной силе, то именно насилие послужило точкой взрыва.

- Аресты, задержания, наказания сутками и штрафами, демонстрация брутальной силы со стороны силовиков в Минске и других городах запугивают людей? Или белорусы действительно боятся?

- Именно демонстрация силы и стала наиболее значимой причиной протестов. И здесь произошел процесс трансформации страха в гнев. Это первая характеристика существующей ситуации. А вторая – повышение «болевого порога». Люди воспринимают как психологическую данность, что их могут репрессировать, они могут получить сутки и т.д. Об этом говорил в мае Сергей Тихановский, что 15 суток – это не страшно. Тогда для большинства людей это звучало странно и инородно. Так сейчас это стало психологически приемлемым. Люди даже говорят, что каждый порядочный белорус должен отсидеть. Сдвиг болевого порога – одна из самых значимых мотивационных психологических характеристик протестующих.

- Если говорить о мотивации, почему люди выходят на протесты? Что их толкает?

- Непосредственная причина, которая подталкивает выйти – это ситуация, когда репрессии затрагивают близких – детей, родных, соседей, коллег по работе и т.д. Когда человек чувствует, что репрессия находится в непосредственной близости от него, на расстоянии одного шага, это вызывает возмущение и человек выходит. То есть чем ближе репрессия к человеку, тем вероятнее он выйдет. Закономерность здесь следующая: поскольку близких репрессированных становится все больше, это и обуславливает рост числа тех, кто выходит на протесты.

На протест за позитивными эмоциями

- Вы говорили, что люди имеют какую-то психологическую потребность в том, чтобы выходить. Что это за потребность?

- Этот процесс известен как «синусоида «от воскресенья до воскресенья». Люди выходят массово в воскресенье, получают определенную психологическую, энергетическую подпитку. Потом СМИ приводят негативные ситуации о задержаниях, судах. Тогда происходит психологический спад. И в этот момент, к среде-четвергу появляется потребность вновь получить ту психологическую подпитку. Получается, что люди выходят на демонстрации за позитивными эмоциями. Это новое явление – когда причиной выходить является не только протест как таковой, необходимость выразить свое несогласие, недовольство, а также потребность получить позитивные эмоции и энергетическую подпитку от тех, кто окружает тебя во время демонстраций. В этом смысле можно говорить, что протест становится потребностью не только гражданской, но и психологической.

- Все учебники политических наук говорят, что протесты без структуры, лидеров, ясно определенных целей не имеют будущего. А в Беларуси мы уже больше месяца наблюдаем протесты без лидеров. Имеет ли такое протестное движение будущее?

- Это еще одно совершенно новое явление, характеристика протестов – и в нашем регионе, и вообще в мире: самоорганизация. Мы видим, что у белорусов нет той потребности в конкретном лидере, о которой пишут в учебниках.

Второй феномен здесь – плавучее лидерство. Каждый раз в колонне, микрогруппе, здесь и сейчас появляется новый лидер на какой-то короткий период времени. Причем, еще час назад он не знал, что станет лидером, человеком, который говорит, куда идти и что делать. Потом он отрабатывает свою функцию и снова превращается в обычного человека.

Появление такого сиюминутного лидера в микрогруппе возможно благодаря общей объединяющей идее, которая цементирует. В нашем случае это недовольство тем, что есть. Лидер при этом – это не идеолог, который озвучивает большие стратегические цели. Нет, он просто технически показывает людям, что делать в данный момент.

Белорусы готовы выходить много раз, до победы

- Происходит ли сейчас в Беларуси самоорганизация всего общества? Рождается ли в нашей стране гражданское общество, без которого демократия невозможна?

- Да, сейчас оно интенсивно формируется. Очень важный процесс происходит на уровне каждого конкретного двора. Началось все с Площади Перемен, и сейчас это становится массовым систематическим явлением – таких дворов становится десятки, сотни. И этим процессом государство уже не может управлять, контролировать его. В подворьях происходит зарождение и вулканический рост гражданского общества. Это прототип будущего местного самоуправления.

- Как долго могут продолжаться протесты в Беларуси? К какому результату они могут привести?

- Если говорить о сроках, то здесь также мы видим принципиально новое явление, которого не было никогда раньше – ни в 2010 году, ни тем более в 2015. Произошел сдвиг ориентации общества на долговременный протест. Неудача сегодняшнего дня не приводит к апатии. Вот что тут нового – люди психологически готовы, что нужно выходить много-много раз, и проигрыш сегодня не парализует и не отбивает желание выходить завтра. Ориентация на длительный протест – уже зафиксированный психологический факт среди протестующих. Что касается конкретных сроков, то здесь у белорусов есть разные мнения. Радикальная позиция – до конца, и люди готовы идти к результату в течение многих месяцев.

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