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Экспорт белорусской электроэнергии за семь месяцев снизился почти вдвое

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  • 17.09.2020, 13:00
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Экспорт белорусской электроэнергии за семь месяцев снизился почти вдвое

Литва и Украина решили ограничить импорт белорусской электроэнергии.

В июле Беларусь экспортировала в соседние страны 17 млн 760,4 тыс. киловатт-часов электроэнергии на 957,8 тыс. долларов, свидетельствуют обновленные данные на сайте интерактивной информационно-аналитической системы распространения официальной статистической информации Национального статистического комитета, сообщает сайт naviny.by.

Основная доля экспорта — 17 млн 364,6 тыс. кВт·ч на 934,7 тыс. долларов — пришлась на Литву. Через территорию этого государства электричество из Беларуси напрямую поступает на крупнейший электроэнергетический рынок Северной Европы и стран Балтии — биржу Nord Pool.

В Латвию и Украину белорусская электроэнергия поступала в режиме некоммерческих поставок — 153,3 тыс. кВт·ч на 11,7 тыс. долларов и 242,5 тыс. кВт·ч на 11,4 тыс. долларов соответственно.

Стоит отметить, что объем импорта в июле практически сравнялся с объемом экспорта — в Беларусь из-за рубежа было поставлено 14 млн 732,7 тыс. кВт·ч на 538,2 тыс. долларов. В основном электроэнергия поступала из Украины (12 млн 187,6 тыс. кВт·ч на 436,7 тыс. долларов), в гораздо меньшей степени — из России (2 млн 545,1 тыс. кВт·ч на 101,5 тыс. долларов).

В целом за семь месяцев 2020 года Беларусь экспортировала 451 млн 74,6 тыс. кВт·ч электроэнергии на 22 млн 896,1 тыс. долларов. Для сравнения: за тот же период 2019-го в соседние страны было поставлено 1 млрд 19,1241 млн кВт·ч белорусского электричества на 53 млн 68,6 тыс. долларов.

Таким образом, экспорт электроэнергии из Беларуси за семь месяцев 2020 года снизился на 55,74% в сравнении с тем же периодом 2019-го.

На пресс-конференции 7 августа министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что с момента энергетического пуска Белорусской АЭС торговля электроэнергией между Литвой и Беларусью прекратится. На встрече с «политическим активом страны» 16 сентября Александр Лукашенко анонсировал энергетический пуск БелАЭС 7 ноября.

Власти Украины также заявляли о необходимости ограничить импорт электричества из Беларуси, чтобы помочь своим производителям, прежде всего шахтерам. С начала года Украина планомерно снижала объемы поставок электричества из Беларуси, а с мая по август включительно, по данным «Укрэнерго», не закупала его вовсе.

Беларусь же, наоборот, ожидает роста спроса на свою электроэнергию в Украине. 25 февраля Министерство энергетики одобрило концепцию развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 года, согласно которой прогнозируется увеличение экспорта электроэнергии в связи с тем, что после синхронизации энергосистемы Украины с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) цена на электричество в этой стране вырастет.

Пока ситуация выглядит иначе. При отсутствии коммерческого экспорта в Украину в конце июля Беларусь впервые за несколько лет возобновила импорт электроэнергии. В пресс-службе Минэнерго Беларуси, комментируя это событие, заявили, что «речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве на паритетной основе, когда при технической возможности и экономической целесообразности осуществляются взаимовыгодные поставки электроэнергии в рамках энергосистем двух стран».

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