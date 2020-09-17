Уходят по-итальянски: как бастуют белорусские заводы 6 17.09.2020, 13:40

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Фото: «Радыё Свабода»

Сотрудники госпредприятий делают все назло.

Член стачкома МАЗ Сергей Гульцов говорит "Еврорадио", что у протестующих рабочих не осталось другого выхода, кроме как бастовать по-итальянски. Это такая форма протеста, когда сотрудники предприятия строго выполняют свои должностные обязанности и правила, ни на шаг не отступая от них.

— На изображении вы видите скриншот внутренней учетной программы с завода. К ней имеют доступ довольно многие, поэтому получить от добрых людей эти данные не было проблемой, — рассказывает Сергей.

По его словам, открыто на МАЗе сейчас никто не бастует. Но ощущения, что итальянская забастовка заканчивается, нет.

— Сейчас обстановка на заводе такая: есть единичные случаи, когда некоторые сказали: "Да пошли вы, я не буду ходить к вам, вы мне омерзительны, увольняйте по статье". И есть десяток людей, которых вызывают на разговор в правоохранительные органы. Но все эти меры влияют и на остальных, работники становятся осторожнее.

Больше денег заводу — меньше ОМОНу

За время, прошедшее после выборов, рабочие добрее не стали. Но протест стал скрытым: "Например, незаметно исчерпываются запасы расходных материалов, и работа останавливается на половину дня, на день".

— Это настолько малозаметно и не афишируется, что об этих фактах никто не узнает. Люди злы и просто делают вопреки. Очень сильно их озлобил разгон силовиками рабочей колонны на Чеботарева 6 сентября. Протестная активность на заводе не затихает, просто принимает этакую форму "подпольщины” и “партизанщины". И я думаю, что она будет становиться все более и более партизанской.

По словам Сергея, меньше платить рабочим предприятие не может, иначе устроит себе забастовку само. Урезать зарплаты идеологам — тоже. "Можно было бы инвестировать в производство, оптимизировать рабочий процесс, увеличить продажи; правда, последние двадцать шесть лет это как-то не получалось", — говорит активист. Бастующие по-итальянски сотрудники это все понимают и на вопрос "Что в итоге?" отвечают: "Чем больше государство выделит бюджетных денег на предприятие, тем меньше получат ОМОНовцы".

Поговорить с участниками забастовки сложно. Многие боятся публичности, многие не хотят что-то говорить сейчас.

Тем не менее в польской газете Wyborcza 14 сентября вышел материал с участниками забастовки на белорусских предприятиях. Журналистам удалось поговорить с айтишниками и сотрудниками МТЗ, "Белкоммунмаша", БелАЗа.

Сотрудник "Белкоммунмаша" Артем рассказывает, что не боится увольнения и эмиграции — только тюремного заключения: "Итальянская забастовка относительно безопасна, она не так сильно раздражает власти, потому что они могут сделать вид, что ее не существует. В интернете есть информация о том, как теоретически можно работать, но так, чтобы эта работа не приносила фабрике никакой прибыли".

Костя, сотрудник БелАЗа, говорит Wyborcza, что руководство делает вид, что ничего не знает, но при этом проверяет все, что делают работники. "Собираешься куда-то — и тут же приходит менеджер, заместитель или кто-то еще сверху и спрашивает: "Куда вы идете? Зачем? Вы захотели забастовку? Вернуться к работе!"

Без премий за август

По информации телеграм-канала "Эканоміка", сокращение производства карьерных самосвалов в Беларуси происходит 18 месяцев подряд. Но в августе был зафиксирован антирекорд — 22 машины. В августе 2019 года было произведено 64 самосвала, то есть почти в три раза больше.

11 сентября Минский областной суд признал забастовку на ОАО "Беларуськалий" незаконной. Представитель истца в судебном заседании утверждал, что 17-го августа на работу не вышло 120 сотрудников, а 18-го — 671. Тем самым наниматель признал факт забастовки на предприятии.

Большинство сотрудников позже вернулись к работе. Но, по словам представителя солигорского стачкома, часть персонала 1-го и 2-го рудоуправлений решила действовать по итальянскому сценарию. "За август месяц по руде, выданной на-гора, минус 16,96 % от плана, по выпуску удобрений меньше на 18,04 %. В итоге многие инженерно-технические работники 1РУ были лишены премии за август. План на следующие месяцы увеличен и, скорее всего, в годовом исчислении будет выполнен. Но вряд ли это хорошо скажется на горно-шахтном оборудовании", — написал в Фейсбуке Глеб Сандрос.

"Бардак в квадрате"

Администрация МТЗ после выборов несколько раз заявляла, что предприятие работает в штатном режиме и на нем все в порядке. Но со стороны сотрудников ситуация выглядит так: "Раньше был бардак, теперь бардак в квадрате".

— Практически все, кто на окладах, работают "по итальянке". Цеха неосновного производства практически без работы с начала августа. Основной конвейер работает без перебоев за счет больших складских запасов. Если бы не было этих запасов — останавливались бы через день, — рассказывает журналистам работник, пожелавший остаться анонимным. — Оборудование старое в основном, ломается часто, последнее время стало ломаться еще чаще, а чиниться реже. Не только из-за "итальянки", но и банально по причине тотальной нехватки запчастей, инструментов и прочего.

Рабочие сдельщики основного производства по большей части работают так же, как и работали, пока что зарплаты им не урезали. Тех, кто все-таки бастует, отправляют в командировки "подальше", ставят во вторые и ночные смены. “Инженеры, в целом, молчаливо это поддерживают".

Как говорит собеседник, сложно сказать что-то конкретное по цифрам, "данные разнятся в зависимости от подразделения".

— Но для администрации как будто бы ничего не происходит. Они как будто за стеной. Все темы забастовок и снижения производства замалчиваются. Как и факты выхода из провластного профсоюза и создание первички независимого.

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