Азербайджанский политзаключенный посвятил свою голодовку народу Беларуси

Азербайджанский политзаключенный посвятил свою голодовку народу Беларуси1
- 17.09.2020, 13:48
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Он голодает уже 15 дней.
Азербайджанский политзаключенный Тофиг Ягбулу держит голодовку уже 15 дней. Состояние его здоровья плохое, но он отказывается от питания и пищевых смесей. "Таким образом я выражаю свою поддержку народу Беларуси, который борется за демократию", — сказал он в интервью meydan.tv.
Тофиг Ягбулу — азербайджанский политик, экс-заместитель председателя партии "Мусават". Его неоднократно задерживали. Недавно Ягбулу был приговорен к 4 годам тюрьмы по делу о хулиганстве, которое он считает сфабрикованным.