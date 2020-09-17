Азербайджанский политзаключенный посвятил свою голодовку народу Беларуси 1 17.09.2020, 13:48

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Фото: «Радыё Свабода»

Он голодает уже 15 дней.

Азербайджанский политзаключенный Тофиг Ягбулу держит голодовку уже 15 дней. Состояние его здоровья плохое, но он отказывается от питания и пищевых смесей. "Таким образом я выражаю свою поддержку народу Беларуси, который борется за демократию", — сказал он в интервью meydan.tv.

Тофиг Ягбулу — азербайджанский политик, экс-заместитель председателя партии "Мусават". Его неоднократно задерживали. Недавно Ягбулу был приговорен к 4 годам тюрьмы по делу о хулиганстве, которое он считает сфабрикованным.

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