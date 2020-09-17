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Европарламент принял резолюцию с требованием жестких санкций против режима Лукашенко

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  • 17.09.2020, 13:52
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Европарламент принял резолюцию с требованием жестких санкций против режима Лукашенко

(обновлено) Узурпатор тоже должен быть включен в список и лишен финансовой поддержки.

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию о ситуации в Беларуси с осуждением незаконной власти и с поддержкой демократической оппозиции, в документе содержится требование санкций против Лукашенко, его силового аппарата, а также россиян, оказывающих поддержку белорусскому режиму, сообщает interfax.by.

Резолюция отвергает официальные результаты прошедших 9 августа в Беларуси выборов, которые, как сказано в документе, прошли с грубыми нарушениями международных стандартов. Также резолюция говорит о непризнании Лукашенко президентом Беларуси.

Европарламент "решительно поддерживает санкции ЕС против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Беларуси, включая Лукашенко; призывает Совет (ЕС) безотлагательно и в тесной координации с международными партнерами ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских исполнителей фальсификации выборов, насилия и репрессий".

ЕП призывает институты Евросоюза и правительства стран ЕС "изучить возможность расширения санкционного списка с целью включения российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима Лукашенко в Беларуси".

Документ призывает отказаться от финансовой поддержки белорусского режима, в том числе кредитования по линии Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, одновременно с этим поддерживая правозащитников, активистов и представителей гражданского общества Беларуси.

Также в резолюции призывают поддержать граждан нашей страны, обращающихся за убежищем в ЕС, студентов, отчисленных из вузов за активную гражданскую позицию.

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