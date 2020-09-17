Белорусские «диджеи перемен» появились в бельгийском Генте 17.09.2020, 14:38

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Фото: «Наша Ніва»

Наши герои приобрели всемирную известность.

Как сообщают читатели сайта Сharter97.org, в бельгийском Генте появилось граффити с изображением самых смелых диджеев мира — Влада Соколовского и Кирилла Галанова. Граффити создал художник Брам Де Смедт aka BRADES. Бельгийцев и гостей Гента призывают выразить свою поддержку белорусам, делиться селфи с граффити в социальных сетях с хештегом #StandWithBelarus

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