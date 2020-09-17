Польша предложила ЕС «план Маршалла» для Беларуси на €1 миллиард 15 17.09.2020, 14:51

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План будет реализован в случае проведения новых выборов президента.

Европейский союз должен создать стабилизационный фонд для Беларуси размером не менее €1 млрд, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Фонд действительно должен быть значительным. Это должно быть не менее 1 миллиарда евро», — сказал Моравецкий в Вильнюсе после встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом, сообщает Reuters.

«Это должно позволить белорусской экономике в ее текущей ситуации стабилизироваться и оправдать ожидания инвесторов, чтобы у нее снова были перспективы для выпуска нового государственного долга», — добавил Моравецкий.

Ранее глава офиса премьер-министра Михал Дворчик сообщил, что Моравецкий от имени Вышеградской группы (Польша, Чехия, Венгрия и Словакия) представит на следующей встрече европейских лидеров «план Маршалла» для Беларуси.

Дворчик пояснил, что план содержит «ряд в основном экономических предложений — но не только их, — которые были бы предложены Беларуси после проведенных должным образом повторных выборов», сообщает The First News.

«Это предложение помощи Беларуси и некая дорожная карта для Беларуси, связанная с созданием стабилизационного фонда и использованием ряда других финансовых механизмов, о которых премьер-министр расскажет подробно», — пояснил Дворчик после встречи Моравецкого с представителями парламентских групп Польши 15 сентября, на которой обсуждалась ситуация в Беларуси.

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