закрыть
17 сентября 2020, четверг, 16:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша предложила ЕС «план Маршалла» для Беларуси на €1 миллиард

15
  • 17.09.2020, 14:51
  • 5,190
Польша предложила ЕС «план Маршалла» для Беларуси на €1 миллиард

План будет реализован в случае проведения новых выборов президента.

Европейский союз должен создать стабилизационный фонд для Беларуси размером не менее €1 млрд, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Фонд действительно должен быть значительным. Это должно быть не менее 1 миллиарда евро», — сказал Моравецкий в Вильнюсе после встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом, сообщает Reuters.

«Это должно позволить белорусской экономике в ее текущей ситуации стабилизироваться и оправдать ожидания инвесторов, чтобы у нее снова были перспективы для выпуска нового государственного долга», — добавил Моравецкий.

Ранее глава офиса премьер-министра Михал Дворчик сообщил, что Моравецкий от имени Вышеградской группы (Польша, Чехия, Венгрия и Словакия) представит на следующей встрече европейских лидеров «план Маршалла» для Беларуси.

Дворчик пояснил, что план содержит «ряд в основном экономических предложений — но не только их, — которые были бы предложены Беларуси после проведенных должным образом повторных выборов», сообщает The First News.

«Это предложение помощи Беларуси и некая дорожная карта для Беларуси, связанная с созданием стабилизационного фонда и использованием ряда других финансовых механизмов, о которых премьер-министр расскажет подробно», — пояснил Дворчик после встречи Моравецкого с представителями парламентских групп Польши 15 сентября, на которой обсуждалась ситуация в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны Глеб Павловский
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины