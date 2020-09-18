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Зеленский: Обращаются сотни айтишников из Беларуси, хотим обеспечить их работой

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  • 18.09.2020, 8:14
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Зеленский: Обращаются сотни айтишников из Беларуси, хотим обеспечить их работой
Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что Львовская область готова встречать белорусов.

17 сентября во время поездки по Львовской области украинский президент Владимир Зеленский встречался с представителями ИТ-отрасли и упомянул белорусских айтишников, сообщает euroradio.fm.

"К нам обращались белорусы в связи с теми трагическими событиями, которые сейчас происходят в Беларуси, — говорил Зеленский. — Много айтишных ведущих компаний, это действительно уже сотни айтишников, обращаются к нам".

По словам президента Украины, белорусов собираются обеспечить работой. "Львовщина готова встречать белорусских коллег", — отметил он.

Ранее в Литве и Латвии заявляли о том, что белорусские ИТ-компании начинают переезжать в эти страны.

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