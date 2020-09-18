Зеленский: Обращаются сотни айтишников из Беларуси, хотим обеспечить их работой 1 18.09.2020, 8:14

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Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что Львовская область готова встречать белорусов.

17 сентября во время поездки по Львовской области украинский президент Владимир Зеленский встречался с представителями ИТ-отрасли и упомянул белорусских айтишников, сообщает euroradio.fm.

"К нам обращались белорусы в связи с теми трагическими событиями, которые сейчас происходят в Беларуси, — говорил Зеленский. — Много айтишных ведущих компаний, это действительно уже сотни айтишников, обращаются к нам".

По словам президента Украины, белорусов собираются обеспечить работой. "Львовщина готова встречать белорусских коллег", — отметил он.

Ранее в Литве и Латвии заявляли о том, что белорусские ИТ-компании начинают переезжать в эти страны.

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