Сегодня 40 дней по Александру Тарайковскому 3 18.09.2020, 12:19

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Он был первым погибшим мирным демонстрантом во время августовских протестов.

Сегодня 40 дней по первому погибшему мирному демонстранту Александру Тарайковскому.

10 августа во время мирной акции протеста в Минске Александр оказался возле станции метро Пушкинская, он шёл к отцу. После того как он вышел из дома, жена Александра не могла найти его два дня. К концу второго дня с отцом погибшего связался следователь и сообщил о гибели Александра. Александр погиб на улице Притыцкого в Минске, предположительно из-за выстрела, пишет телеграм-канал «Нехта».

Не забудем, не простим.

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