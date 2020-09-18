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Сегодня 40 дней по Александру Тарайковскому

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  • 18.09.2020, 12:19
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Сегодня 40 дней по Александру Тарайковскому

Он был первым погибшим мирным демонстрантом во время августовских протестов.

Сегодня 40 дней по первому погибшему мирному демонстранту Александру Тарайковскому.

10 августа во время мирной акции протеста в Минске Александр оказался возле станции метро Пушкинская, он шёл к отцу. После того как он вышел из дома, жена Александра не могла найти его два дня. К концу второго дня с отцом погибшего связался следователь и сообщил о гибели Александра. Александр погиб на улице Притыцкого в Минске, предположительно из-за выстрела, пишет телеграм-канал «Нехта».

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