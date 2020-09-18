Сегодня 40 дней по Александру Тарайковскому

Сегодня 40 дней по Александру Тарайковскому3
- 18.09.2020, 12:19
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Он был первым погибшим мирным демонстрантом во время августовских протестов.
Сегодня 40 дней по первому погибшему мирному демонстранту Александру Тарайковскому.
10 августа во время мирной акции протеста в Минске Александр оказался возле станции метро Пушкинская, он шёл к отцу. После того как он вышел из дома, жена Александра не могла найти его два дня. К концу второго дня с отцом погибшего связался следователь и сообщил о гибели Александра. Александр погиб на улице Притыцкого в Минске, предположительно из-за выстрела, пишет телеграм-канал «Нехта».
Не забудем, не простим.