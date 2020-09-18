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Белорусские киберпартизаны: «Тихари» не пройдут нашу проверку

  • 18.09.2020, 18:55
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Белорусские киберпартизаны: «Тихари» не пройдут нашу проверку

Эксклюзивное интервью с участником цифрового сопротивления.

Один из участников сообщества «Киберпартизаны Беларуси» анонимно рассказал «Белсату» о целях и планах этого движения.

О базе сотрудников МВД

Самое громкое заявление от киберпартизанов было о слиянии личных данных силовиков. Сейчас информация появляется в разных сообществах и у блогеров, которые работают с ней и постепенно публикуют.

«Процесс публикации уже идет. Данными делится Nexta, Черная книга Беларуси и новый сервис BlackBook, созданный совместно с каналом анархической группы «Прамень»», – рассказал один из партизан. По этим же данным, команда Тихановской составляет «список Тарайковского».

«Но люди все равно спрашивают: где база? А она перед их глазами. Пока общественное внимание не переключилось на изучение данных», – подчеркнул собеседник.

Перед тем, как обнародовать личную информацию о силовиках, киберпартизаны сделали заявление, в котором просили милиционеров и ОМОН прекратить насилие:

«Все методы хороши для того, чтобы достучаться до силовиков. Надежда [что они одумаются. – Belsat.eu] была и остается».

МВД в свою очередь объявило, что против тех, кто угрожает или оскорбляет силовиков, возбуждено более 40 уголовных дел. Анонимный партизан не знает, затронули ли эти дела кого-то из их киберсообщества:

«Трудно сказать точно. Полагаю, что это люди либо подставные, либо интернет-бойцы – комментаторы, которые не побоялись выйти на прямой контакт с «жертвами» и высказать в открытую. Мы же мало случаев видим, когда граждане идут прямо в отделение милиции и высказывают все в лицо. Тут тоже самое… Из моего лично окружения абсолютно никого не затронула эта тема».

Сейчас партизаны перебирают сайты госучреждений. Например, несколько дней не работал сайт МВД после публикации новых списков людей в розыске.

Среди остальных пострадал и сайт Белорусских лотерей.

«Можно было поступить как угодно, чтобы все выиграли, например. Мы это сделали не для того, чтобы навредить, а для пользы. Даже системному администратору оставили записку, что все ОК, можно не беспокоиться, сайт потерпел незначительные изменения.

Все эти нападения проводятся для сплочения людей, а не для вреда обществу. Своего рода виртуальный протест. Чтобы движение набирало силу, необходимо постоянно объединять людей, которые хотят присоединиться и внести свой вклад. Надеюсь, серьезность совершаемых атак будет возрастать и получать ощутимый эффект», – объяснил аноним.

Сейчас сообщество готовит манифест, в котором расскажет о позиционировании организации, способах коммуникации, общих правилах принятия в организацию, процедуре проверки и фильтрации пользователей и целях партизан.

«Чего-то фантастического там написано не будет. Цель – доступно объяснить наши цели».

Армия киберпартизан растет довольно интенсивно, на участие уже подали заявки несколько тысяч человек, из которых будут формировать отдельные общины:

«Отряды будут разделяться в первую очередь по лингвистическому признаку, так как подают заявки со всего мира. И языки, соответственно, отличаются».

— Были ли попытки тихарей попасть в компьютерные войска партизан?

— Вероятно, но поверьте, они не пройдут нашу проверку, – говорит анонимный киберпартизан.

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