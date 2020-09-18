Как рабочие МАЗа устроили итальянскую забастовку в августе
- 18.09.2020, 20:07
- 1,848
Опубликована интересная статистика и графики.
Об этом пишет телеграм-канал «Nexta Live»:
- Стачком МАЗ опубликовал крайне интересную статистику и графики, судя по которым можно точно сказать о том, что в августе план по производству не был выполнен — вместо 732 машин произвели всего 562. То есть почти в полтора раза меньше!
В предыдущие месяцы максимальное отставание от плана не превышало 10%, а в августе план не был выполнен на 23%.