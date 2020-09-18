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Как рабочие МАЗа устроили итальянскую забастовку в августе

  • 18.09.2020, 20:07
  • 1,848
Как рабочие МАЗа устроили итальянскую забастовку в августе

Опубликована интересная статистика и графики.

Об этом пишет телеграм-канал «Nexta Live»:

- Стачком МАЗ опубликовал крайне интересную статистику и графики, судя по которым можно точно сказать о том, что в августе план по производству не был выполнен — вместо 732 машин произвели всего 562. То есть почти в полтора раза меньше!

В предыдущие месяцы максимальное отставание от плана не превышало 10%, а в августе план не был выполнен на 23%.

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