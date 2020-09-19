Биологи назвали самую большую рыбу на Земле 1 19.09.2020, 9:59

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Фото: flickr

Длина ее тела может достигать 14,5 метров.

Биологи из Гавайского Института морской биологии на протяжении 10 лет наблюдали за китовыми акулами в прибрежных водах Австралии и пришли к выводу, что самки этого вида являются самыми большими рыбами. Длина их тела может достигать 14,5 метров, сообщает N+1.

Китовым акулам необходимо 30 лет, чтобы достичь зрелости, из-за чего многие из них погибают, не успев оставить потомства. Из-за сокращения численности, этот вид отнесли к таким, которые находятся под угрозой исчезновения.

До этого времени данные о скорости роста китовых акул ученые получали при анализе позвонков мертвых самцов. При этом прогнозируемые асимптотические размеры рыб иногда превышали максимальный задокументированный размер в 18 метров. Это предсказание не согласуется с реальными наблюдениями за животными, показавшими, что самцы достигают половой зрелости при длине в восемь метров. С другой стороны все, за исключением одной, когда-либо измеренные особи, размер которых превышал 13 метров, оказались самками.

Самки многих видов акул могут вырастать до больших размеров, чем самцы. Но не было известно, характерна ли такая особенность для китовых акул. В ходе же нового исследования ученые на протяжении 10 лет измеряли длину 54 китовых акул на рифе Нингалу, Австралия, чтобы оценить темпы роста рыб.

Оказалось, что самцы растут быстрее, чем самки, но при достижении длины тела восемь или девять метров скорость их роста достигает плато. Самки же растут медленнее, но темпы роста сохраняются на протяжении всей жизни, поэтому они обгоняют самцов, а средняя длина взрослой особи составляет 14,5 метров.

Исследователи считают, что различия в темпе роста самцов и самок китовых акул могут способствовать разработке стратегий охраны животных и объяснить многие особенности экологии этого вида. Одна из таких особенностей, например, — склонность молодых самцов к образованию скоплений в мелководных прибрежных водах тропиков, где они используют изобилие пищи для поддержания скорости роста. Ученые также заявляют, что увеличенный размер самок китовых акул может быть полезен для вынашивания потомства.

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