Ученые обнаружили на дне океана следы древних звезд 19.09.2020, 14:57

2,977

Иллюстрационное фото

Это следы взрывов сверхновых звезд, которые произошли много миллионов лет тому назад.

Ученые нашли на дне океана следы элемента железо-60. Этот радиоактивный нуклид, утверждают специалисты, формируется при взрыве сверхновых звезд и распадается в течение 2,6 миллионов лет, пишет lenta.ua.

Кроме того, спустя еще 15 миллионов лет ядра железа-60 стабилизируются и трансформируются. Тем самым любое присутствие данного элемента в современном мире, как правило, является свидетельством того, что на Землю он был занесен из космоса уже в процессе зарождения планеты.

Предыдущая гипотеза, выдвинутая научным сообществом, опиралась на то, что Солнечная система движется сквозь остатки древних звезд, вспыхнувших миллионы лет тому назад. Прежде следы указанного нуклида уже находили на околоземное орбите и даже в снегах Антарктиды – это и позволило специалистам сделать выводы о том, что изотоп попал на Землю непосредственно из межзвездного облака.

Однако результаты новых исследований позволили пролить свет на некоторые детали и изменить позицию. Ученые следили за изотопным составом океанских вод, возраст которых составляет не более 33 тысячи лет. Полученными ими результаты свидетельствуют о том, что железо-60 в них сохраняется на стабильном уровне, в то время как изотопы внеземного происхождения являются нестабильными. Вероятнее всего, речь идет о своего рода следах взрывов сверхновых звезд, которые произошли много миллионов лет тому назад и точно застали процесс зарождения самой Земли.