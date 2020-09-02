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Экс-помощница Виктора Бабарико вышла на свободу

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  • 2.09.2020, 8:24
  • 5,451
Экс-помощница Виктора Бабарико вышла на свободу
Елена Карагачева
Фото: Facebook / Елена Карагачева

Елена Карагачева находилась в СИЗО КГБ по делу Белгазпромбанка.

Проходящая по делу Белгазпромбанка Елена Карагачева вышла на свободу. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на ее сестру. В штабе Виктора Бабарико эту информацию подтвердили.

— Да, она уже дома, отдыхает. Все подробности будут озвучены завтра, — сообщили в штабе Виктора Бабарико.

Елена Карагачева проработала в Белгазпромбанке более 20 лет, последние два года была помощницей Виктора Бабарико.

Ее задержали вечером 1 июля, предположительно, у магазина в Каменной Горке в Минске.

9 июля стало известно, что женщине предъявили обвинение. Ее подозревают в «уклонении от уплаты налогов». Как сообщал адвокат, Елена свою вину отрицала.

Правозащитники признали Карагачеву политзаключенной.

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