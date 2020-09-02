Экс-помощница Виктора Бабарико вышла на свободу

Экс-помощница Виктора Бабарико вышла на свободу11
- 2.09.2020, 8:24
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Елена Карагачева находилась в СИЗО КГБ по делу Белгазпромбанка.
Проходящая по делу Белгазпромбанка Елена Карагачева вышла на свободу. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на ее сестру. В штабе Виктора Бабарико эту информацию подтвердили.
— Да, она уже дома, отдыхает. Все подробности будут озвучены завтра, — сообщили в штабе Виктора Бабарико.
Елена Карагачева проработала в Белгазпромбанке более 20 лет, последние два года была помощницей Виктора Бабарико.
Ее задержали вечером 1 июля, предположительно, у магазина в Каменной Горке в Минске.
9 июля стало известно, что женщине предъявили обвинение. Ее подозревают в «уклонении от уплаты налогов». Как сообщал адвокат, Елена свою вину отрицала.
Правозащитники признали Карагачеву политзаключенной.