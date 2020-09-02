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Более 1100 работников Белорусской железной дороги потребовали отставки Лукашенко

  • 2.09.2020, 8:36
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Более 1100 работников Белорусской железной дороги потребовали отставки Лукашенко

Протестные волнения охватывают железнодорожный транспорт.

Больше 1100 работников БелЖД потребовали отставки Лукашенко и новых выборов, сообщает телеграм-канал МКБ.

Работники Белорусской железной дороги написали коллективное письмо, в котором среди прочего заявляют о том, что считают прошедшие президентские выборы сфальсифицированными, выступают за отставку Лукашенко и проведение новых выборов, осуждают насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам.

Под обращением подписались почти 1150 человек. Письмо направили в том числе в Совмин, Верховный суд, Миноблисполком, Мингорисполком.


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