Более 1100 работников Белорусской железной дороги потребовали отставки Лукашенко
- 2.09.2020, 8:36
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Протестные волнения охватывают железнодорожный транспорт.
Больше 1100 работников БелЖД потребовали отставки Лукашенко и новых выборов, сообщает телеграм-канал МКБ.
Работники Белорусской железной дороги написали коллективное письмо, в котором среди прочего заявляют о том, что считают прошедшие президентские выборы сфальсифицированными, выступают за отставку Лукашенко и проведение новых выборов, осуждают насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам.
Под обращением подписались почти 1150 человек. Письмо направили в том числе в Совмин, Верховный суд, Миноблисполком, Мингорисполком.