Протест водителей: крупные города Беларуси стали в пробках 2.09.2020, 9:18

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Фото: svaboda.org

Утренняя акция автомобилистов набирает обороты.

Утренняя акция протеста автовладельцев, которая началась несколько дней назад в Минске, успешно распространяется на другие города, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Центр Гродно стоит в пробках», - пишет житель областного центра.

«В Бресте с утра стояло движение на улицах из «спальников» в центр, а также в районе моста возле железнодорожного вокзала», - сообщают из Бреста.

«Барановичи. Центр города стоит в пробке», - пишет житель райцентра.

Центр Минска сегодня утром тоже стоял в пробках. Автовладельцы и пешеходы блокировали движение на основных улицах.

На Немиге движение было остановлено, водителем маршрутного автобуса, который «застрял» прямо на перекрестке.

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