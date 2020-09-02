Протест водителей: крупные города Беларуси стали в пробках
- 2.09.2020, 9:18
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Утренняя акция автомобилистов набирает обороты.
Утренняя акция протеста автовладельцев, которая началась несколько дней назад в Минске, успешно распространяется на другие города, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Центр Гродно стоит в пробках», - пишет житель областного центра.
«В Бресте с утра стояло движение на улицах из «спальников» в центр, а также в районе моста возле железнодорожного вокзала», - сообщают из Бреста.
«Барановичи. Центр города стоит в пробке», - пишет житель райцентра.
Центр Минска сегодня утром тоже стоял в пробках. Автовладельцы и пешеходы блокировали движение на основных улицах.
На Немиге движение было остановлено, водителем маршрутного автобуса, который «застрял» прямо на перекрестке.