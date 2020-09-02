Протесты — везде: второй день горячей белорусской осени (Онлайн) 8 2.09.2020, 9:27

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Фото: kp.by

Продолжаем давление на власть!

Вчера по всей Беларуси прошли массовые забастовки, а в Минске — многотысячный марш студентов.

Сегодня независимые телеграм-каналы призвали белорусов продолжать давление на власть.

Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий второго дня горячей белорусской осени.

13:27 На проспекте Победителей в Минске выстроилась цепь солидарности из «котиков» — девушек с ушками. На плакате написано «Мы котики, мы за чистоту лотков и информации». Судя по фото, перед цепью стоит чистый лоток.

13:18 Студенты-переводчики могут скандировать «Позор!» и по-английски.

13:05 Студенты Минского государственного лингвистического университета прогоняют ОМОН, который руководство вуза впустило в здание.

13:01 Возле бизнес-центра «Порт» люди вышли на акцию. Жыве Беларусь!

12:31 Возле МГЛУ собрались студенты и выпускники университета.

12:17 Вот так жители ЖК«Каскад» троллят милицию, которая пришла снимать бело-красно-белые флаги.

11:56 Возле главного корпуса ветеринарной академии в Витебске акция солидарности студентов.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

11:31 Утренняя блокировка дорог в Минске стала уже традицией.

11:26 Девятиэтажный рыцарь Каменной горки. Так выглядел один из домов спального района Минска накануне вечером.

Фото: «Белсат»

10:47 Как вам такой флаг?

10:30 И снова в некоторых цехах БелАЗа работа не ладится. Забастовка в действии.

10:17 Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам утром 2 сентября:

— Доброе утро, друзья!

Первый день горячей белорусской осени прошел достойно. Вчера бастовали рабочие многих крупных государственных предприятий, тысячи частных компаний, строители, предприниматели, учителя. Герои дня - студенты, которые провели День знаний там, где сегодня учатся борьбе за свободу большинство белорусов - на улице.

Сегодня - продолжаем наступление на власть. Основные направления: продолжение и расширение забастовок на предприятиях и в вузах, децентрализованный протест по всем городам, солидарность с бастующими студентами и рабочими.

Продолжаем забастовку - самый эффективный инструмент давления на власть. Проводим собрание на территории своего предприятия, вуза, организации, договариваемся о форме протеста, создаем стачком, куда выбираем наиболее авторитетных представителей своего коллектива. Прекращаем работу. Сообщаем информацию в СМИ. Гласность - гарантия нашей безопасности.

Помощь бастующим - @zabastovka_bel

Студенты, собирайтесь в корпусах учебных заведений и вызывайте ректора на ковер! Требуйте от него принятия ваших петиций, а также осуждения действий карателей. Отдельно спрашивайте с тех, кто запирал студентов в аудиториях, грозил запустить ОМОН и всячески запугивал расправой.

Массово выходите из БРСМ, профсоюзов и прочих структур оккупантов. Создавайте свои стачкомы, фонды взаимопомощи и настоящее независимое студенческое движение. Общежития и учебные корпуса - ваша территория, они должны стать центром свободы.

Помощь студентам - @zabastovka_edu

Лучшая форма солидарности с бастующими - активный протест на улицах наших городов и деревень. Когда? В любое удобное время. Где? Везде.

Устроить акцию протеста очень легко. Договариваемся с соседями - выходим на улицу. Договариваемся с коллегами по работе - выходим на улицу. Договариваемся в чатах своих домов, микрорайонов, городов - выходим на улицу.

Нас должно быть видно по всем городам каждый день. Используем все формы протестов - блокада дорог, концерты в людных местах, вывешивание флагов и транспарантов.

Для всех ключевых направлений нашей деятельности очень важно освещение в СМИ. Обязательно сообщайте нам на @adm_basta всю информацию о протестах и забастовках в вашем городе! Присылайте фото и видео. Пусть вся Беларусь и весь мир узнают о нашей борьбе за свободу!

Один - за всех, и все - за одного!

9:45 Минск. Проспект Дзержинского в 8.00. Пробки от «Грушевки» до МКАД.

9:32 Сервис «Яндекс.Пробки» оценивал ситуацию на дорогах в Минске сегодня в 8.00 - 9.00 на восемь баллов. Самые крупные пробки были на Немиге, проспекте Дзержинского, некоторых участках МКАД, Логойском тракте.

9:30 Центр Минска сегодня утром тоже стоял в пробках. Автовладельцы и пешеходы блокировали движение на основных улицах.

На Немиге движение было остановлено, водителем маршрутного автобуса, который «застрял» прямо на перекрестке.

9:28 Утренняя акция протеста автовладельцев, которая началась несколько дней назад в Минске, успешно распространяется на другие города. В пробках уже стоят Гродно, Брест, Барановичи.

Фото: tut.by

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: tut.by

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