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В Красном костеле пройдет служба за пострадавших, убитых и арестованных во время мирных акций в Беларуси

  • 2.09.2020, 12:44
  • 2,116
В Красном костеле пройдет служба за пострадавших, убитых и арестованных во время мирных акций в Беларуси
Фото: vetliva

Месса проведут в субботу, 5 сентября.

В субботу 5 сентября в костеле святого Симеона и Святой Елены в Минске (Красный костел) пройдет служба в интенции всех пострадавших, убитых и заключенных во время мирных акций в Беларуси, а также их родных и близких, пишет catholic.by.

Начало в 19.00.

«Двери святыни на площади Независимости открыты для всех. Не только католики, но каждый верующий может принять участие в святой Мессе или духовно присоединиться к общей молитве» - пишет сайт.

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