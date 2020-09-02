Коллектив Гродненского мясокомбината поставил властям ультиматум 5 2.09.2020, 15:28

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Если их требования не выполнят в кратчайшие сроки, они выйдут на забастовку.

Коллектив Гродненского мясокомбината направил обращение в так называемую палату представителей, Генпрокуратуру и другие органы, сообщает Тelegram-канал «Радыё Свабода»

Работники выставили ряд требований — среди которых: новые выборы, прекращение насилия и наказание виновных в насилии и фальсификациях. Под обращением оставили подписи 853 сотрудника мясокомбината

В своем письме они отметили, что выборы 9 августа прошли с нарушениями, что вызвало протесты по всей стране. Требования коллектива Гродненского мясокомбината:

- соблюдать законодательство Беларуси;

- признать выборы 9 августа недействительными, провести новые открытые выборы с прозрачным подсчетом голосов, присутствием независимых наблюдателей;

- отставка Александра Лукашенко из-за потери доверия, главы ЦИК Лидии Ермошиной, главы МВД Юрия Караева;

- остановить насилие в отношении граждан Беларуси;

- расследовать все случаи, когда людей незаконно задерживали и били, и наказать виновных;

- наказать виновных в фальсификациях во время выборов.

Авторы обращения поставили условие: если их требования не выполнят в кратчайшие сроки, они оставляют за собой право на забастовку