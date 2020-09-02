Католические епископы Беларуси вступились за Тадеуша Кондрусевича 2 2.09.2020, 15:46

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Конференция высказалась о запрете въезда в страну для митрополита.

Главу Католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича 31 августа не пустили в страну. Белорусские пограничники запретили ему въезд без объяснения причин. Сегодня с заявлением выступила Конференция католических епископов в Беларуси, пишет tut.by.

Тадеуш Кондрусевич не смог въехать в Беларусь 31 августа, после нескольких часов ожидания на границе ему пришлось вернуться в Польшу.

Позже Лукашенко сказал: все потому, что митрополит попал в общий для России и Беларуси список невъездных. Госпогранкомитет эту ситуацию не комментирует.

Тадеуш Кодрусевич является председателем Конференции католических епископов в Беларуси. Это сообщество выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что митрополита не пустили в страну.

«Недопустимо, что епископ Католической церкви, являющийся пастырем порученных ему верующих, лишен возможности находиться в собственной епархии и нести в ней служение, вверенное ему святейшим отцом Франциском», — пишут епископы.

Конференция считает запрет на въезд в страну для гражданина Республики Беларусь противоречащим действующему законодательству.

«Эти и подобные действия отдельных органов власти не способствуют выстраиванию конструктивных отношений между государством и Католической церковью в нашей стране, не служат снятию напряженности и преодолению глубокого разделения в обществе».

Конференция католических епископов в Беларуси выражает надежду, что отказ архиепископу Тадеушу Кондрусевичу во въезде в страну — «лишь досадное недоразумение, которое в самом скором времени будет разрешено, а подобные инциденты не будут иметь места в будущем».

Представители католической церкви просят у верующих усердно молиться о скорейшем возвращении Тадеуша Кондрусевича на родину.

Заявление написано от имени католических епископов Беларуси Александра Кашкевича и Иосифа Станевского.

Напомним, ст. 30 Конституции Республики Беларусь гласит: «Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно».

Кроме того, право на возвращение в страну гражданства гарантировано и Всеобщей декларацией прав человека ООН, и Международным пактом о гражданских и политических правах, ратифицированным Беларусью.

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