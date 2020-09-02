Лицей БГУ открыто осудил насилие силовиков на улицах Беларуси 1 2.09.2020, 16:26

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Официальное заявление.

Лицей БГУ на своем сайте официально осудил насилие со стороны силовиков на белорусских улицах.

Коллектив лицея пишет:

«1 сентября 2020 года выпускники Лицея БГУ собрались на мирную акцию солидарности в поддержку задержанных выпускников Антона Беленского и Андрея Позняка, проходившую напротив главного входа в Лицей БГУ. Акция закончилась жесткими задержаниями с применением силы на территории учреждения образования.

Напоминаем, что, согласно ч.1 ст. 33 Конституции Республики Беларусь, каждому гражданину гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Согласно ст. 35 Конституции Республики Беларусь, свобода митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством.

Сотрудники Лицея БГУ осуждают все формы агрессии и насилия, тем более на территории учреждения образования, ведь Лицей всегда являлся примером спокойного и уважительного отношения не только к своим ученикам, учителям и выпускникам, но и всем согражданам, мирно выражающим свою позицию».

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