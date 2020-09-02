Fitch Ratings: Уязвимость банков в Беларуси увеличивается 2.09.2020, 17:37

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В августе банки столкнулись с оттоком депозитов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что политический кризис усугубляет риски для банков, что сказывается на их финансировании и ликвидности, пишет сайт "Белорусы и рынок".

"До сих пор отток депозитов был управляемым, но мы ожидаем, что волатильность депозитов сохранится в текущей политической обстановке, сохраняя потребность в ликвидности на высоком уровне", — говорится в сообщении Fitch Ratings.

Белорусские банки в основном финансируются за счет депозитов (депозиты клиентов составляли 60% обязательств банковского сектора на конец I полугодия 2020 года). В начале августа заявленные коэффициенты ликвидности банков были значительно выше нормативных пороговых значений, что позволяло им выдерживать умеренный отток депозитов.

По данным Fitch Ratings, протесты привели к возобновлению оттока депозитов в августе. Операционные данные банков, рейтингуемых Fitch, на конец первого полугодия 2020 года показывают, что общий отток депозитов в национальной и иностранной валюте колебался от 1% до 6% в первые три недели августа.

Рублевая межбанковская ликвидность иссякла после выборов, но была частично уменьшена Национальным банком, предоставившим около 1 млрд рублей (что эквивалентно 2% депозитов клиентов на 1 августа) за вычетом погашения через свои стандартные инструменты. Нацбанк Беларуси ограничил свое предложение ссуд овернайт до середины сентября, чтобы избежать дальнейшего давления на обменный курс, в то время как дополнительная поддержка ликвидности предоставляется через еженедельные аукционы или на двусторонней основе, ориентируясь на конкретные банки.

Риск ликвидности связан, главным образом, с возможностью ограничения доступа белорусских банков к иностранной валюте. Клиентское финансирование сильно долларизовано (на конец I полугодия 2020 года 63% от общего объема клиентских средств приходилось на инвалюту, что эквивалентно 11,6 млрд долларов), а иностранное финансирование является составляет 5,1 млрд долларов. Способность Нацбанка оказывать временную поддержку в инвалюте ограничена скромными резервами, полагает Fitch.

"Снижение деловой активности из-за коронавируса и, возможно, из-за длительных политических волнений подорвет перспективы роста банковского сектора. Кредитование сильно долларизовано, но заемщики не имеют эффективного хеджирования, поэтому давление на обменный курс увеличивает риски качества активов", — говорится в сообщении.

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