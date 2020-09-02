Умные часы Huawei Watch Fit смогут предсказать COVID-19 3 2.09.2020, 18:32

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Huawei представила свои самые дешевые умные часы.

Несмотря на статус самых доступных умных часов от Huawei, Watch Fit обладает рядом интересных функций. Например, они умеют измерять уровень насыщения крови кислородом. Эта функция стала популярна из-за пандемии COVID-19 — пониженная сатурация является одним из признаков заболевания. Кроме того, часы получили GPS-модуль, передает ria.ru.

Часы оснащены непривычным прямоугольным экраном AMOLED диагональю 1,64 дюйма и разрешением 280 x 456 точек. Есть тут и режим Always-on Display — “всегда включенный дисплей”. Как обещает производитель, часы способны на одном заряде проработать до 10 дней. Но это в довольно экономичном режиме использования.

У гаджета множество спортивных режимов. Например, он запрограммирован на 96 видов тренировок. Из них 11 позиционируются, как профессиональные, включая бег, ходьбу, езду на велосипеде, плавание. В последнем режиме пригодится защита от воды (5ATM), а во всех остальных — оптический датчик сердечного ритма.

Но не обошлось и без компромиссов. Так, здесь нет NFC, а значит расплачиваться ими за покупки, как это умеют конкуренты от Samsung и Apple, не получится.

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