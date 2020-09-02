21 ИТ-компания из Беларуси хотела бы переехать в Литву 5 2.09.2020, 18:48

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Литва поможет жителям Беларуси.

21 ИТ-компания из Беларуси хотела бы переехать в Литву. Об этом рассказал министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс на заседании правительства Литвы по рассмотрению плана помощи жителям Беларуси.

Как пишет Delfi.lt, по словам министра, его ведомство получило обращение от 21 белорусской ИТ-компании, желающей работать в Литве. Около половины из них — крупные и могли бы обосноваться в Литве, а не в других странах Европы, подчеркнул Синкявичюс, однако сталкиваются с трудностями при учреждении офисов: банки руководствуются законом о превенции отмывания денег и не позволяют этим предприятиям открывать счета — а это необходимое условие для создания предприятий в Литве.

— Если нельзя открыть счет в банке, нельзя зарегистрировать предприятие, если нельзя зарегистрировать предприятие — нельзя пригласить работников, потому что нет работодателя, — заявил министр.

Он призвал принять поправки к законам, которые разрешили бы зарубежным юридическим лицам открывать счета в литовских банках.

Министр внутренних дел Рита Тамашунене заявила, что сейчас активно идет поиск решений по упрощению приезда белорусов в Литву, о чем ведутся переговоры и с Банком Литвы.

— Мы вместе с Департаментом миграции уже предлагаем решения, как упростить условия выдачи национальных виз, вместе с Министерством социальной защиты и труда ищем решения об отказе от трудового теста, оценки каких-то квалификационных моментов, а также о возможности обращаться за визой дистанционно, — сказала глава МВД.

Что еще планирует сделать Литва:

учредить 100 государственных стипендий для обучения белорусских студентов в вузах Литвы;

выделить 200 тысяч евро для поддержки Европейского гуманитарного университета (ЕГУ);

выделить 100 тысяч евро на лечебно-реабилитационные услуги для пострадавших от репрессий людей.

Премьер Литвы Сквернялис на пресс-конференции сказал, что правительство на совещании в среду план формально утвердило, но «он еще подлежит шлифовке».

— Приняты даже решения искать возможности для тех белорусских предприятий ИТ, которые решили уйти из Беларуси, чтобы лучшим местом для них стала именно Литва, — литовский премьер-министр.

По его словам, в финансовом отношении сумму назвать пока трудно, «но это точно будет не одна сотня тысяч евро», добавил он.

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