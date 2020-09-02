Меркель — об отравлении Навального: Его пытались заставить замолчать 10 2.09.2020, 19:03

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Ангела Меркель

Фото: Photothek / Getty Images

Германия ждет от российских властей объяснения по ситуации с отравлением политика.

Германия ждет от российских властей объяснения по ситуации с отравлением Алексея Навального, он стал жертвой преступления. Об этом заявила на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель, передает «Дождь».

«Сейчас стало очевидно, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его пытались заставить замолчать. И от имени всего правительства Германии я выступаю с осуждением того, что с ним произошло», — сказала Меркель.

По словам Меркель, преступление против Навального направлено «против основных ценностей и прав, за которые мы выступаем».

Она добавила, что немецкие власти «будут проводить совместные консультации» с партнерами по ЕС и НАТО и примут решение о едином ответе после объяснений с российской стороны.

«Есть серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только российское правительство», — сказала Меркель.

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