Литва одобрила план поддержки белорусскому народу 2 2.09.2020, 21:48

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Саулюс Сквернялис

Принятый план будет не последним шагом поддержки нашей страны.

Правительство Литвы одобрило план помощи белорусскому народу. Об этом сообщает пресс-служба кабмина страны.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернелис заявил, что принятый план будет не последним шагом поддержки соседнего государства, которое «несколько недель не мирится с результатами незаконных выборов».

Одобренный проект помощи предусматривает выделение 100 стипендий для обучения в Литве белорусских студентов. Кроме того, Вильнюс направит €100 тыс. на гуманитарную помощь республике.

Еще €200 тыс. выделят расположенному в Вильнюсе Европейскому гуманитарному университету, учрежденному в Минске в 1992 году, а затем закрытому белорусскими властями.

Кроме того, Литва намерена упростить выдачу въездных виз для граждан Беларуси, оформление права на работу в стране.

По итогам заседания кабмина литовским министерствам и профильным ведомствам поручили до 8 сентября подготовить предложения по дополнительным мерам помощи народу Беларуси. Они будут включать также поддержку науки, СМИ, гражданских инициатив, предприятий.

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